ECO'Errance : Le festival éco-citoyen à Radon

Pour son 4ème éco-festival ATN sort du coeur de la forêt d'Ecouves, et souhaite se rapprocher d'un pôle urbain afin de créer une transition entre villes et campagnes. Le thème principal en sera la transition avec des échanges sur quelques outils qui peuvent permettre d'engager de réels changements du quotidien, et ce, dans un climat convivial et festif.

Dans le même esprit que les éditions précédentes, l'entrée sera gratuite pour le rendre accessible au plus grand nombre, la nourriture bio et locale sera à prix libre, et une réflexion sur l'énergie permettra de réduire les consommations globales.

Retrouvez en concert les fils de Tephu, Oozband et Monty Picon mais aussi une conférence, des arts de rue et un village associatif.

Ecoutez Yann Bodéhent, président de l'association