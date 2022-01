Les australiens de Vaudreville Smatch et les Murray ont eu l'oreille fine en créant ce morceau hommage aux différents joueurs de la Coupe du Monde.

Le titre "Zinédine Zidane" sort à moins de 10 jours du coup d'envoi du premier match au Brésil et nous permet de replonger dans les gloires du ballond rond comme Michel Platini et Jean-Pierre Papin mais aussi d'autres noms devenus cultes comme Lionel Messi, Carlos Tevez, Steven Gerrard et bien sûr Zinédine Zidane.

A partager sans modération !