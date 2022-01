Tennis de table: la perf du jeune Romain Brard aux championnats de France

Le jeune bayardiste avait montré une remarquable progression, ces derniers mois, en prenant place dans la hiérarchie régionale : il s'est s'imposé au Top 12 bas-normand, puis a confirmé le 18 mai dernier, en obtenant le titre de Champion de Basse-Normandie individuel ; avant un autre titre régional en Championnat senior, par équipe.

C'était donc très affûte qu'il s'en allait avec son coach dans le Rhône, pour tenter de se faire connaître sous d'autres horizons.



Encore inconnu

Romain était réellement inconnu pour la majorité des joueurs et entraîneurs hexagonaux. Il avait fait de bonnes sorties en « Nationale 2 benjamins » avec notamment une belle victoire mi-février qui lui permit de rejoindre le"gratin" national.



Dossard N°60

Sur les 64 qualifiés, chacun s'est vu attribuer un dossard en fonction de son classement officiel. Son n°60 parle de lui même et situe l'avance que la très grande majorité des qualifiés ont, ou avaient, sur Romain.

Mais tout le staff technique du club, et autres copains et copines savaient que Romain avait les capacités de surprendre, en faisant jeu égal avec les meilleurs.



Premier gros test

Notre ornais n°60 a commencé face au n°7 de l'épreuve. Un vrai test qui allait être très positif car au-delà de la victoire, Romain a réussi à s'imposer 3 sets à 0, certes très serrés : 11, 11 et 9, ce qui l'a positionné favorablement dans ce groupe de 4 joueurs.

Confirmations

Le plus important était de confirmer face à des adversaires un peu moins côté. Le n°28 en fit l’amère expérience puisque Romain s'imposa 3 sets à 0, pour ensuite la 3ème victime du jous, sur le n°38, mais sur un score beaucoup plus accroché: 3 sets à 2.



1/16e de finale

Romain, grâce à sa belle prestation de la veille, se retrouve en 1/16eme de finale face au joueur de Niort, dossard n°36. Nouvelle victoire sur un score sans appel : 3 sets à 0.

1/8e de finale

Face au n°13, le breton Julien Thomas, Romain confirme qu'il fait bien partie des meilleurs. Il s'incline au premier set 11 à 13, puis domine le second 11/3, remporte le 3éme set 11 à 9. Mais il est rejoint 2 sets partout en perdant 5 à 11. C'est le 5éme set qui avec une victoire 11 à 5, lui offre une place parmi les 8 premiers français.



Sous les feux de la rampe

Ce 1/4 de finale face au n°3 français constitue une belle surprise. L'Argentanais allait-il tenir tête ? Romain empoche le 1er set 11 à 9. Iol s'incline logiquement 6 à 11 dans le second. Puis il va chercher le troisième set sur le score étriqué de 12 à 10.

L'exploit est proche puisque Romain était à 2 points du match en menant 9 à 8 dans la 4e manche. Puis à nouveau 8 à 7 dans la 5e et dernière manche. La déception était visible chez le jeune Ornais à l'issue de ce match de bon niveau, mais Romain Brard a réalisé qu'il n'était pas passé à côté des premiers championnats de France, de sa jeune carrière sportive.