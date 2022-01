Sortir dans l'Orne : mardi 3 juin

Plongez dans l'histoire avec un grand H grâce à la D-day box. Elle vous permet de faire à votre rythme le tour des plages du débarquement.

Retrouvez les points de vente et toutes les explications sur www.ddaybox.com







Aujourd'hui mardi, jeudi , vendredi et mardi prochain, c'est le Festival Arts d'écoles à Alençon. Les classes primaires se produisent. Art dramatique, chant choral, danse, musique, orchestre, photo récit, théâtre. Plus de 1000 élèves attendus. C'est de 8h à 17h au CRD – Auditorium.







Ce vendredi participez à une soirée spectacle musical en plein air, Place Saint-Rémy à Tinchebray. Ce Spectacle et bal populaire commémore les 70 ans du débarquement avec un orchestre des chanteurs et danseurs au coeur de la ville. Sur des airs des années 40 et 50 animé par la troupe Normandie en fête revivez l'ambiance de l'époque tout au long de la soirée. rendez-vous place Saint-Rémy à Tinchebray, de 20h00 à 2h00. Toutes les infos sur www.cdcdupaysdetinchebray.fr