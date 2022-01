Bayeux : le père Laurent Berthout s'en va

Il a annoncé la nouvelle aux fidèles rassemblés à la messe dominicale dimanche 1er juin à la cathédrale. Laurent Berthout, archiprêtre de la cathédrale de Bayeux a précisé dans sa communication de fin d'office qu'il s'apprêtait à quitter Bayeux. A bientôt 50 ans, celui qui était arrivé à Bayeux en 2008, en provenance de Ouistreham a été nommé par l'Evêque, Mgr Boulanger, prêtre de la paroisse Ste-Trinité à Caen, la paroisse du centre-ville caennais, comprenant 4 relais ; et délégué épiscopal à l'information et la communication pour le diocèse.

Un domaine que ce prêtre très disponible et dynamique maîtrise parfaitement bien. Ce natif de Truttemer-le-Grand, près de Vire, dans uen famille d'agriculteurs, laissera en effet l'image d'un prêtre ouvert, n'hésitant pas à parler anglais dans la cathédrale pour inviter les nombreux touristes à se joindre à l'assemblée, et très impliqué à la fois dans la vie religieuse locale comme dans la vie civile, participant activement aux nombreux événements locaux et notamment les fêtes Médiévales qu'il affectionne particulièrement. Son successeur est connu : il s'agit du père Gérard Pitel, 70 ans, actuellement à la tête de la paroisse Ste-Trinité. Un homme qui connaît bien Bayeux puisqu'il y était vicaire général du diocèse il y a 10 ans.