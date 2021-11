Cart'@too, le geste malin des 15-20ans bas normands!

La cart'@too permet à tous les jeunes de Basse Normandie 15 à 20 ans de profiter de nombreux avantages tout au long de l'année. Des réductions au cinéma, dans la pratique des sports, les voyages organisés, les places au stade Malherbe etc...

Pour connaître tous les avantages de la carte, RDV sur http://cartatoo.region-basse-normandie.fr/

Pour l'avoir il vous suffit de remplir les conditions d'âge et de remplir un formulaire d'incription sur internet, par courrier ou au CRIJ. La carte est à 10¤ et vous permet de bénéficier de plus de 100¤de réduction. Il est à noter que cette carte vous permet de bénéficier de réductions à l'achatd'autres cartes locales et de cumuler les avanatages, comme la carte Kiosk à St Lô, le passeport jeune à Cherbourg, la carte évasion dans le Coutançais.

Pour se la procurer sur internet par CB: cliquez ici

par courrier par chèque , en envoyant le dossier à télécharger en bas de l'article

ou encore aux points Informations Jeunesse Basse Normandie près de chez vous, payable en espèces. (Le CRIJ de Caen auprès de qui nous avons réalisé cette interview est situé 16 rue Neuve Saint Jean 14000 CAEN).



Pour me communiquer vos idées, écrivez moi à generation@tendanceouest.com ou appelez moi au 02 33 05 32 30