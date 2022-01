76540. Dégradations de véhicules en chaîne à Elbeuf et Rouen

Jeudi 29 mai, à 16 h 20, en pleine journée, une femme au volant, de passage place Saint-Vivien, aperçoit un homme s'en prendre à un véhicule. Elle alerte la police. La brigade canine arrive sur place et interpelle un homme de 47 ans, manifestement ivre.

Ce vendredi, à 4 h 40 du matin, c'est cette fois-ci à Elbeuf que des véhicules sont visés. Police Secours se dépêche sur place et interpelle deux hommes de 19 et 25 ans. Ils s'en prenaient notamment à une Golf dont ils ont arraché le rétroviseur. Ce genre de dégradations semble de plus en plus prisé des délinquants.