Sortir dans la Manche: vendredi 30 mai

Dans le cadre du vide-greniers de Quibou une expo moto retro est organisée pour la première fois ce dimanche. Plus de 60 motos et des side-car à découvrir lors de cette journée. Il y aura une tombola et des cadeaux à gagner.

Samedi, c'est la 2ème édition de « Tous à nos baskets » à Saint Jean de Daye. Une course à pied entre 1,130 km et 10,709 km selon la catégorie d'âge. Le premier départ sera donné à 14h30 pour les poussins. Venez vous inscrire sur place pour cette course organisée par le comité des fêtes et l'amicale des sapeurs pompiers de St jean de daye. Une partie des bénéfices sera reversée à œuvre des pupilles orphelins de sapeurs-pompiers et l'association les bouchons d'amour.

Pour les 2 ans de « La ruche qui dit oui » à Saint Lô, un pique nique participatif est organisé avec degustations, présence de producteurs locaux, un snack fermier avec grillades et frites tenus par 2 producteurs de la région, un concours informel de pâtisseries, un stand troc de graines et confitures... Venez avec un dessert et une nappe pour vous installer en famille dimanche à partir de 12h au vallon de la dollée.