Le skate et le BMX à l'honneur à la Napo Jam 4 ce samedi à Cherbourg

Organisée par l'association We Run CUC cette compétition de glisse urbaine se tient ce samedi 31 mai à partir de 9h00 à Cherbourg place Napoléon. L'occasion de voir évoluer et s'affronter des skateurs et des BMX au skatepark dans une ambiance bon enfant. Plusieurs catégories ont été créées, les - de 16 ans, les + de 16 ans et même les + de 30 ans.

Même si vous n'y connaissez rien aux ollies, shove-it, kickflip et autres nosegride vous allez en prendre plein les yeux et profiter de la musique ainsi que de la restauration sur place. Les inscriptions sont encore possible en contactant le magasin Shuffle, 7 Rue du Commerce ou en vous connectant sur la page Facebook de l'évènement.

Comptez 2 euros pour participer.