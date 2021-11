La nuit des Abrincats à Avranches

Le village artisanal:

Au pays des irréductibles Abrincates, les artisans font la loi. Ils vous proposent des démonstrations et des animations basées sur des principes éco-citoyens. De l'agriculture « bio » à l'artisanat, une opportunité de rencontrer des acteurs locaux et découvrir leurs métiers et leurs passions.

Spectacle pour enfants:

« Bretelles et compagnie »

Les festivités débuteront par un spectacle qui amènera le jeune public à danser, bouger, chanter, s'amuser, rire et se faire plaisir. Un moment de danse sur des notes joyeuses et colorées. Un goûter sera offert aux enfants ainsi qu’un maquillage pour les plus téméraires.

Soirée de concerts:

2 scènes sont disponibles pour une série de concerts de 17H15 au bout de la nuit. Voici la programmation:

17H15: Undobar

17H55: Café Calva

18H40: Jet Blast

19H30: TBK

20H20: The Crying Machine

21H10: Katel

22H00: The Forks

22H45: The Guests Only

23H35: The Jumping Jack

0H15: Missill

1H05: Antikonformist

Plus d'informations sur la nuit des Abrincats à découvrir sur leur site internet.