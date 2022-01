Sortir dans l'Orne :vendredi 23 mai

A l'approche de la fête des mères, B'O Resort spa de Bagnoles-de-l'Orne est le lieu idéal pour la détente des mamans. De nombreux soins sont proposés. Infos et réservations sur www.bo-resort.com





Collecte de sang total aujourd'hui vendredi à Flers. Rendez-vous de 15h30 à 20h00 Au Forum

Rue du Collège pour faire un don.





Demain samedi et dimanche, la Ville de Sées organise pour la quatrième fois la Fête des plantes, dans le cadre magnifique des jardins du Palais d'Argentré.

Une quinzaine de professionnels, venus des départements limitrophes, proposeront à la vente diverses fleurs, plantes et arbustes.

Plusieurs animations seront également proposées : troc de plantes, sculpture de ballons, jeu pour enfants, expositions.





Ce vendredi soir et demain samedi, , à partir de 19h30, Ces Dames Disent et Cie vous ouvre les portes du chapiteau du Tapis Vert (Lalacelle,61) pour partager deux soirées excentriques, conviviales et festives dans un écrin de verdure. Ces dames disent et cie est un collectif alençonnais regroupant des clowns, des musiciens et un régisseur. Deux spectacles : Les Ploufs dans le Grand Récital (duo musical classiquo-burlesque)

et The Barbara Kabaret Show (solo clown à tendance féminin). C'est à 19h30. 10€ pour les plus de 10 ans.