Sortir dans la Manche: vendredi 23 mai

Le Koncept votre club à Lessay reçoit ce samedi soir 2 acteur de votre série « Nos Chers Voisins ». Gil Alma et Thierry Samitier font le déplacement dans la Manche pour passer la nuit avec vous.

Gil et Thierry arrivent ce samedi 24 mai dans le Manche au Koncept pour une soirée photos et dédicaces.





Le RoadTrip "La voie de la liberté" continue jusqu'à demain samedi. Aujourd'hui les 2 reporters seront dans le secteur secteur Carentan/Saint-Lô

Journée à vélo de Carentan à Saint-Lô sur l’itinéraire « Plages du débarquement-Mont Saint-Michel »

Visite du Normandie Tank Museum à Catz

Découverte de Saint-Lô accompagnés d’un représentant des Archives Départementales de la Manche



Retrouvez tous les jours leurs aventures sur le blog cestbeaulamanche.com





Aujourd'hui vendredi , le quartier de la Bonde/Brécourt/Lecanu sera en fête à Equeurdreville avec des animations et un goûter à partir de 16h30 suivis d’une scène ouverte musique au Puzzle. Cet événement donne le coup d’envoi des fêtes de voisins organisées par les habitants avec le soutien de la Ville dans différents quartiers et rues de la commune.

A partir de 16h30, l’espace vert de la Bonde se transformera en grande aire de jeux et de présentation des activités du Puzzle. Un goûter sera proposé par les participants à l’atelier cuisine des maisons de quartier, ainsi qu’une vente de gâteaux. La musique commencera au Puzzle à 19h.