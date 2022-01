Matinée sous tension devant le site de GDE à Nonant-le-Pin

Vers 9h ce jeudi matin 22 mai, plusieurs cadres de GDE ont voulu faire entrer 3 semi-remorques sur le site, pour aller y pomper les lixiviats : une opération visant à sécuriser les installations de rétention des eaux de pluie, avec le pompage des lixiviats en excédent et la livraison de fuel pour permettre le fonctionnement des dispositifs d'évapo-concentration, selon GDE, qui parle d'action de sabotage irresponsable et d'attidude extrémiste de la part des opposants, et explique que l'opération était organisée par les services de l’État. GDE en appelle au Premier ministre et à la ministre de l'Ecologie. Mais le tribunal des référés d'Argentan examinera vendredi matin la possibilité d'analyse judiciaire de l'eau sur le site, à la demande des opposants.

Comme beaucoup d'autres, Jean Leprince, membre du Front de Résistance de l'Orne, était sur place ce matin pour s'opposer à cette intrusion de camions sur le site qui est judiciairement fermé, et sur lequel sont apposés des scellés :

Pas moins de 7 appels doivent être jugés ce jeudi, dans ce dossier, par la Cour d'appel de Caen, sur les expertises environnementales demandées par les riverains, sur le préventif financier, sur l'interdiction de la communication que GDE veut imposer à ses opposants, et sur l'expulsion du camion qui bloque l'entrée du site.