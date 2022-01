Bonne table : la Demi-Heure ne vous fait pas attendre

Non, la petite saladerie est faite pour ceux qui déjeunent sur le pouce mais ne veulent pas sacrifier la qualité de leur repas. Le restaurant propose une carte simple mais où tout le monde peut trouver son compte.

Rapide et diversifié

Un plat du jour est proposé quotidiennement. Le lundi, c’est pavé de saumon sauce rose et son riz. Le mercredi viennent les boulettes de bœuf et leur écrasé de pommes de terre tandis que le jeudi est fait pour les amoureux des pâtes. Enfin, le vendredi, un émincé de poulet et sa sauce moutarde à la crème.

Nous sommes lundi, je choisis donc le saumon. Ma voisine opte pour la formule à 7 € avec une quiche tomates confites et une petite salade pommes de terres-jambon-œuf. Servis en une poignée de minutes, nous pouvons attaquer nos plats.

Le saumon est tendre et la sauce légère. Un bon point. La quiche de mon amie est savoureuse. Dommage qu’elle soit si petite. Ma formule à 8 € me permet également de choisir une boisson et un dessert.

J’opte pour une classique tarte citron. Pour ceux qui n’ont vraiment pas le temps de se poser, La Demi-Heure propose également des sandwichs, paninis et tous ses plats à emporter. Dans un cas comme dans l’autre, le repas est plié en une demi-heure.

Pratique : 85 rue du Général Leclerc à Rouen.