76540. Assises de Rouen : elle abandonne et laisse mourir son bébé

Le 11 février 2010, à Yvetot, une petite fille est retrouvée morte de froid sur un parking désaffecté. Un an plus tard, une cycliste retrouve un enfant proche de la mort, avec une température corporelle très basse. Il est finalement sauvé et placé dans une famille d'accueil seinomarine. Après enquête, les forces de l'ordre remontent à une jeune mère de famille divorcée et en situation de misère sociale.

La prévenue a d'abord accusé son ex-conjoint d'avoir planifié la disparition des enfants avant d'assumer tous les faits et gestes. Déjà mère d'un enfant de 5 ans, la suspecte risque jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle.