Franc succès pour la Braderie de printemps

La Braderie de printemps commence à être ancrée dans les esprits rouennais. Et pour cause, elle est l’occasion de faire de très bonnes affaires, en ces temps où chaque denier compte.



Objectif atteint pour le président des Vitrines de Rouen, Matthieu de Montchalin : “Le chiffre d’affaires des commerçants a augmenté par rapport à 2013. De nouvelles chaînes nationales ont participé.” “Il y a beaucoup de monde, que ce soit vendredi ou aujourd’hui, on n’arrête pas”, explique Eglantine Thorel, vendeuse à Dominick, rue du Général Leclerc, qui chausse les petits et les grands pieds. “Vendredi, nous avons vendu beaucoup de la nouvelle collection mais finalement samedi les chaussures bradées ont beaucoup plu”, ajoute sa collègue Ipek Karakaya.

Carton plein pour cette boutique donc. Et ce n’est pas la seule.



Dans les rues, le monde afflue. “Il fait beau, les gens ont envie d’acheter”, sourit Ipek.

Alors on fouine sur les portants exposés en dehors des magasins, on admire les artisans qui présentent leur travail et on profite du soleil en terrasse ou une glace en main. Qui a dit qu’il pleuvait toujours à Rouen ?