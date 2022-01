Sortir dans la Manche : mercredi 21 mai

Ce samedi 24 mai, Agnès, coach à l’Orange bleue, vous fait danser place de la mairie à Saint Lô sur le thème des années 80. Yako Dance 80’s samedi à partir de 15 h, place de la Mairie c'est gratuit et des t-shirts sont offerts aux 300 premiers arrivés.





La Cité de la Mer vous propose la visite de « Cherbourg… Et la liberté vint de la Mer » à l'occasion du 70e anniversaire de la Bataille de Normandie. Vous assisterez à une exposition qui traitera par des images saisissantes, le rôle déterminant du port de Cherbourg à la libération. Au-delà de la prouesse technique, l’exposition illustrera avant tout l’épreuve humaine – militaire et civile – vécue au lendemain de la libération. Rendez-vous à la Cité de la Mer à Cherbourg pour cette expo temporaire. Entrée : 3 € pour les adultes, 1€50 pour les 5-17 ans, gratuit pour les moins de 5 ans, les abonnés et visiteurs de la Cité de la Mer, les scolaires. Toutes les infos sur citedelamer.com





Pour la 2ème année, ce mercredi, la Marine nationale célèbre la Journée du Marin, une journée de cohésion qui rappelle que le cour de la Marine est composé par les hommes et les femmes qui la servent, l'ont servi ou la soutiennent. Ce sera un moment de convivialité et d'échange intergénérationnel, mais aussi de commémoration en souvenir des marins disparus ou tombés au champ d'honneur. Cette journée nationale sera déclinée dans toutes les unités à travers l'organisation de nombreuses manifestations conviviales. Ce matin, cérémonie militaire et cet après midi

15h : Match de l'équipe Marine nationale organisé à l'Ecole des fourriers dans le cadre du Championnat de France militaire de rugby.

9h - 12h et 14h -17h : Journée portes ouvertes à la caserne des marins pompiers. La compagnie des marins-pompiers et la compagnie des fusiliers marins de Cherbourg feront découvrir aux visiteurs quelques aspects de leurs métiers respectifs. Au programme : démonstrations secours routier, stand de présentation d'armes, pôle moyens nautiques et terrestres d'intervention, démonstrations cynotechniques à 11h et 14h30, stand jumelle à vision nocturne ou encore stand où les enfants pourront apprendre à éteindre un feu avec la lance incendie. Lieu : caserne des marins pompiers, avenue de Cessart à Cherbourg. Visite gratuite et ouverte à tous.