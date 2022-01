La revue des Vieilles Maisons Françaises est consacrée à l'Orne.

Quelques jours seulement après Pierres en Lumières, c'est un coup de projecteur sur l'Orne. Le numéro 255 de la « Revue des Vieilles Maisons Françaises » est consacré à l'Orne du Bocage au Pays d'Ouche, avec le Haras National du Pin, en couverture.

Ce magazine s'était déjà intéressé dans le passé à un autre secteur du département, celui du Perche. Champ de la Pierre, Château de Sassy, Haras du Pin, château du Bourg st Léonard, Bagnoles de l'Orne, et d'autres endroits ont cette fois-ci les honneurs du magazine, qui consacre aussi un focus au patrimoine religieux.

Les VMF ont été créées en 1958 pour défendre tous les patrimoines. Pour leur président national, Philippe Toussaint - un Ornais - "plus les gens bougent, plus ils ont besoin de racines." Il souligne les retombées générées par les propriétaires de ces demeures de prestige en emplois directs pour leur entretien, mais aussi en emplois indirects, dans le tourisme qu'elles contribuent à génèrer.

Les propriétaires de ces prestigieuses demeures ont quelques inquiétudes à propos du projet de loi sur le patrimoine. Mais aussi sur la stratégie française en terme de sauvegarde et de mise en valeur, qui concerne presque exclusivement le gros bâti au détriment des constructions de qualité, mais plus modestes. 40.000 bâtiments sont recensés en France, alors qu'ils sont 400.000 en Grande Bretagne, et 1.300.000 en Allemagne.