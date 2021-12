Les bielles de Mai ce week-end à Vire

Ce week-end, les amateurs de belles voitures pourront admirer les modèles de collection exposés et même faire un tour dans certaines voitures.Une thématique 70ème anniversaire du débarquement est proposée avec certains véhicules d'époque qui seront présents.



En plus de cette exposition, il y aura des animations:



Balade Découverte : Possibilité de monter à bord de voitures, sélectionnées par l’organisation pour un parcours fixe et encadré de 7 Km. Les voitures participantes seront localisées séparément sur l’hippodrome.



Déguisement : Possibilité de se déguiser et d’adopter le « look » des années 50. Un accent sera mis sur les Etats Unis (70° anniversaire oblige).

Ne manquez pas non plus le défilé de ces voitures de collection dans la ville de Vire samedi à partir de 12h. Plus d'infos sur www.lesbiellesdemai.com



Le public a rendez-vous samedi et dimanche de 10h à18h à l'hippodrome de Vire. Entrée à 3€ pour les + de 12 ans.

Ecoutez l'organisateur Christian Vamboisson nous présenter cette édition: