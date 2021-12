Sortir dans la Manche: lundi 19 mai

A l'initiative de Manche Tourisme, deux reporters vont débarquer dans la Manche du 19 au 24 mai, dans le cadre du 70ème anniversaire du débarquement des forces alliées. Ils vont retracer la voie de la liberté dans la Manche. Vous pourrez suivre en direct les rencontres et les découvertes de Cédric et Maxime sur les réseaux sociaux et sur le blog des amoureux de la Manche. Aujourd'hui Secteur Utah Beach: Départ à la Borne 00 – plage d’Utah Beach,Visite du Musée du Débarquement et Pratique du char à voile à Utah Beach .









A l'occasion du 70ème anniversaire de la libération de la Normandie, l'Association de marche nordique"Nordik St James" , organise une marche par relais de jour et de nuit avec ses adhérents entre la plage d'UTAH BEACH : la Madeleine et le Cimetière Américain de Montjoie St Martin (120 km), avec pour but de rapporter symboliquement un peu de sable de la plage d'UTAH. Cet évènement labellisé " sur les pas de Patton" ID 655 est ouvert à tout public aujourd'hui lundi à 14 heures à partir de la Mairie de St James pour se rendre au Cimetière Américain accompagné des marcheurs de l'Association.





L’association équeurdrevillaise Lire de plaisir et la Ville d’Equeurdreville-Hainneville reitèrent leur invitation à l’association Lire c’est partir, déjà venue sur la ville en 2012 et 2013.

L’association Lire c'est partir édite des livres jeunesse (0-12 ans) vendus au prix unique de 0,80 € l'exemplaire, sans subvention et sans réaliser de bénéfice mais en couvrant toutes les charges (fabrication, droits d'auteur et d'illustration, personnel et frais généraux). L'association " Lire c'est partir " sera présente sur la ville pour proposer ses livres à la vente au grand public :

le mardi 20 mai de 14h à 18h30 au Totem

le mercredi 21 mai de 9h à 18h30 au Puzzle