76540. Deux mois de travaux sur les autoroutes SAPN

L'enrobé de la chaussée, qui date de 2004, va être refait entièrement à neuf entre le diffuseur numéro 24 de La Maison Brûlée et le diffuseur 26 de Bourneville. Ces travaux, menés de jour comme de nuit, nécessitent des neutralisations temporaires des voix et des fermetures éphémères des bretelles des échangeurs A13/A28 et A13/A131. Dans ces cas précis, des déviatons seront organisées.

La rénovation de la chaussée est un enjeu important : 27 000 automobilistes empruntent chaque jour cette portion de la chaussée.