Sortir dans la Manche: mardi 13 mai

Le festival Les Héteroclites se tiendra de mercredi à samedi au vallon de la Dollee

à Saint Lô. Comme chaque année les enfants ont leur journée réservée pendant le festival ce sont les Hétérokids.

Sculpture sur terre, cirque, maquillage et bien d’autres la journée des hétérokids

du festival c'est le mercredi 14 mai au Vallon de la dollé à Saint-Lô Tarif 4€.





Un documentaire politique tourné à Avranches est projeté ce mardi soir au cinéma Le Star, en présence du réalisateur et de David Nicolas, maire de la ville. Ca s'appelle 'J'ai pas changé de bord » et c'est à 20h30.







Le Cirque Royal présente son tout nouveau spectacle Le carnaval des animaux aujourd'hui mardi et demain mercredi à Mortain!

Venez vivre sous un chapiteau 1h30 d'un divertissement familial de cirque traditionnel où les animaux sont rois. Vous allez frissonner face aux fauves, trembler pour les acrobates, rire aux facéties des clowns, sans oublier l'hippopotame !

Le cirque ne serait pas le cirque sans la présence de jongleur et de clowns.

- La visite de la ménagerie est offerte pour tout achat de place.

Spectacle gratuit pour les moins de 1 ans.

C'est à 20h30 sur le terrain de la gare de Mortain et demain à 15h.