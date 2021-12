GDE dépose plainte contre les bloqueurs de Nonant

Alors que le week-end passé marquait les 200 jours de blocage du site de Nonant-le-Pin où il a installé son centre de stockage de déchets industriels automobiles, l'industriel GDE a décidé de déposer une nouvelle plainte, ce lundi 12 mai. Cette fois, sont visés "les organisateurs et les participants au blocage illégal", installés depuis le 24 octobre 2013 devant le site, et dont l'action "relève d'une volonté délibérée de sabotage".

GDE évoque des "dégradations et détériorations" du site, "de nature à créer un danger pour les personnes". Face au blocage, l'entreprise estime qu'elle ne peut plus assurer l'entretien du centre, ce qui entraîne un risque pour les travailleurs du site. "L’occupation des voies d’accès par les opposants retarderait considérablement l’arrivée des secours en cas d’incendie ou d’urgence médicale" précise GDE.

28 millions d'euros perdus

Parmi les bloqueurs, de nombreux défenseurs de l'environnement. L'industriel évoque pourtant un risque pour l'environnement, car "le blocage entrave l’approvisionnement en fuel et le fonctionnement normal de la station de traitement des eaux de pluie traversant les déchets non dangereux stockés". GDE indique que le retour à la normal est indispensable pour "prévenir tout risque de débordement".

GDE met aussi en avant des arguments sociaux et économiques. Selon l'industriel, la création de 75 nouveaux emplois sur une nouvelle installation de traitement de déchets à Rocquancourt, dans le Calvados, dépend en partie du site de Nonant, qui doit servir de débouché aux résidus de déchets ultimes produits à Rocquancourt.

Enfin, Guy Dauphin Environnement évoque les 28 millions d'euros investis à Nonant-le-Pin, "en pure perte à ce jour".

"Les irréductibles opposants"

L'industriel termine avec cet avertissement : "la carence de l’administration face à quelques irréductibles opposants renvoie une image délétère de l’Etat, de nature à décourager tout investissement d’avenir dans l’économie circulaire". Il en appelle aux pouvoirs publics "pour mettre fin à cette situation intolérable, et faire respecter sans délai les décisions de justice ordonnant la levée immédiate du blocage et permettant le fonctionnement normal et sécurisé du site."