Quand Star Wars et couture font bon ménage

Quand Christophe Trouvé découvre en 1999 la bande-annonce de l’épisode 1 de Star Wars, La Menace fantôme, il n’a plus qu’une idée en tête : fabriquer de ses mains la même robe rouge et or que porte la reine Amidala, jouée par Natalie Portman, et que l’on verra ensuite sur toutes les affiches du film. “J’ai toujours été passionné de couture, de mode. Alors j’ai choisi le costume le plus difficile à réaliser, pour montrer ce que j’étais capable de faire”, explique-t-il. En trois mois de travail, à raison de 4 heures par jour en moyenne, Christophe Trouvé dessine la broderie, fabrique les faux bijoux, refait la perruque, teint la dentelle, modèle du carton et improvise pour mettre son projet à exécution. Il entend reproduire le style, les volumes et jusqu’au mouvement de la robe quand l’actrice marche. Le tout “à l’ancienne, sans machine à coudre”.

“Un costume au moins aussi impressionnant”

A l’avant-première du film à l’UGC de Mondeville, la majestueuse robe n’était pas passée inaperçue. Elle fait aujourd’hui partie des collections de Christophe Trouvé, comme tout un tas de pièces qui témoignent chez lui de sa passion.

Seize ans après, quand cet admirateur inconditionnel de Star Wars apprend la sortie du n°7, il ne rechigne pas à la besogne : “il me faut trouver un costume au moins aussi impressionnant que ce dernier. Ce ne sera pas facile...” En attendant, ce grand aficionado continue d’admirer l’œuvre de George Lucas, et ne passe pas une semaine sans regarder un des films.