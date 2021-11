Nouvelle chaîne sur la TNT ce soir

Le groupe Lagardère a en effet vendu sa chaîne au groupe Bolloré, déjà propriétaire de Direct 8.

Direct Star est une chaîne à thématique musicale tournée vers les 15-25 ans. Au programme à partir de ce soir environ 60% de musique (clips et classements) et le reste composé de séries et d'émissions. Un morning sera présenté durant 2 heures tous les matins en direct. Des clips la journée et des séries et films le soir. En gros le même cocktail que pour Virgin 17 mais avec un autre catalogue de programme provenant de Direct 8.

Le lancement c'est donc ce soir à 20H avec une émission spéciale puis une soirée consacrée à Lady Gaga avec le meilleur de ses clips et un documentaire. Suite de la soirée à 22H20 avec des documentaires sur Serge Gainsbourg.

Pour terminer sur Direct Star, voici la présentation de la chaîne par Jean-Christophe Thiery, président du pôle média du groupe Bolloré.