Tourisme dans le Calvados : "un bon juillet, un août moyen"

Avant l'été, vous vous montriez optimiste sur la fréquentation touristique. Qu'en a-til été ?





“Les professionnels de l'accueil étaient en effet optimistes, compte-tenu des conditions météorologiques favorables. Les prévisions se sont avérées à peu près correctes. Nous relevons une bonne fréquentation pour le mois de juillet à Caen comme dans tout le Calvados. Le taux de remplissage des hôtels de Caen est notamment très supérieur à celui de l'an dernier. C'est aussi le cas pour l'ensemble des acteurs du tourisme à partir du 14 juillet.

Le mois d'août devrait être plus mitigé. La météo a été moins clémente, ce qui a dopé la fréquentation des musées et des visites d'expositions. Le week-end du 15 août, par exemple, a été moins fréquenté que celui de l'an dernier. Et cette dernière semaine d'août est difficile à vendre. La météo n'est pas au rendez-vous, or c'est un facteur déterminant dans le tourisme. Nous nous attendons à des résultats un cran en-dessous de ceux que l'on espérait pour ce mois-ci, mais les chiffres devraient être corrects sur l'ensemble de la saison.”





Les touristes étrangers sont-ils revenus ?



“Les Néerlandais sont plus présents cette année, tout comme les Allemands. Nous observons également une hausse de fréquentation de la part des Belges et des Américains. La clientèle britannique quant à elle semble s'être stabilisée, après la légère baisse des années passées.”





Que pronostiquez-vous pour l'arrière-saison qui débute ?



“Septembre voire début octobre sont des périodes bonnes, comparables au mois de juin ou de début juillet. La forte fréquentation des personnes retraitées se conjugue avec le retour du tourisme d'affaires.”





Quelles sont les mesures mises en place pour améliorer les résultats ?



“Il n'est pas possible de contrecarrer les mauvaises conditions météo. Les professionnels travaillent donc pour un meilleur accueil de la clientèle. Politique tarifaire et marketing sont mis en avant et notre site internet doit permettre de valoriser plus facilement les offres de dernière minute et les bons plans.”





Sur quoi le Comité va-t-il particulièrement travailler cette année ?



“La programmation d'un certain nombre d'événements durant toute la saison est indispensable. Une plate-forme de réservations en ligne est en cours de constitution et est testée actuellement. Enfin, nous travaillons à long terme sur la qualité des prestations et l'attribution de labels.”



































