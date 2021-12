Karachi : le message de Cazeneuve aux familles

Le 8 mai 2002, un attentat causait la mort de 11 ouvriers et techniciens de la DCN Cherbourg, à Karachi, au Pakistan, et en blessait 12 autres. Ce jeudi, comme depuis 12 ans, les familles des victimes vont se retrouver près du sous-marin le Redoutable pour une cérémonie en hommage à leurs proches.

Bernard Cazeneuve, à leur côté comme maire de Cherbourg depuis l'attentat, est aujourd'hui retenu à Paris et Bruxelles dans le cadre de ses fonctions de ministre de l'Intérieur. Il a donc adressé un messages aux Cherbourgeois touchés par ce drame. Il assure être avec eux "par le coeur et par la pensée" en ce jour anniversaire de ce "lâche attentat, qui laisse une marque de deuil indélébile sur nous tous".

"Nous n'oublions pas"

"Par votre présence en ce jour et en ce lieu, vous êtes un beau témoignage de la supériorité de l’amour sur la haine" écrit Bernard Cazeneuve, soulignant que les familles cherchent "à comprendre le sens de ce crime". Se souvenant de ses déclarations à son entrée au gouvernement, et lors du 10e anniversaire du drame, il réaffirme "qu’établir les responsabilités de cet attentat est un devoir moral pour l’Etat. (...) la lumière doit être faite sur ces événements qui ont vu mourir les vôtres alors qu’ils accompagnaient une mission pour le compte de l’Etat français."

En 2011, alors qu'il n'était encore que député-maire de Cherbourg, Bernard Cazeneuve relatait dans son livre Karachi, l'enquête impossible les obstacles rencontrés par la commission d'enquête parlementaire sur ce sujet, notamment la difficulté d'obtenir la déclassification de documents classés secret-défense.

Découvrez ci-dessous le message dans son intégralité :

[pdf1]

