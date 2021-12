Sortir dans la Manche: mercredi 7 mai

Les 24h autos, moto, karting ont lieu chaque année en France mais en Normandie, une association vous propose les 24h de Quad. C'est l'association Quadagadoo qui organise ces 24H00 Quad non stop depuis le site éolien de Guilberville dans la Manche.

Il reste encore des places pour quelques équipages avant le 15 mai. Retrouvez le dossier d'inscription sur quadagadooo.com







Séances Cinéfilou à Cherbourg au méga CGR cet après midi. Projection du « parfum de la carotte » : Un programme de 4 courts métrages produits par les Films du Nord : LE PARFUM DE LA CAROTTE, LA CONFITURE DE CAROTTES ou encore LA CAROTTE GÉANTE. La séance sera suivie d'un gouter, c'est à 15h à partir de 2-3 ans.





Dès demain jeudi et jusqu'à lundi, démonstration de savoir faire dans le fournil du moulin marie Ravenel à Rethoville, près de saint Pierre Eglise. L'occasion pour vous de venir voir les boulangers travailler la pâte et cuire le pain dans le four à pain traditionnel du moulin. Des visites guidées seront proposées toute l'après-midi durant lesquelles le meunier mettra le moulin en route et vous expliquera les secrets de fabrication de la farine. De la teurgoule (spécialité normande) vous sera proposée le samedi 11 et le dimanche 12.