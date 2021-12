Parc éolien du Tréport : la concurrence EDF/GDF

Le parc du Tréport, qui devrait entrer en activité à l'horizon 2023, devrait compter entre 62 et 100 éoliennes. Ces éoliennes pourront produire au maximum 1000 MégaWatts d'électricité. Deux offres sont en concurrence : EDF, qui a déjà remporté trois des quatre parcs attribués lors du premier appel d'offres, et GDF Suez. Le premier groupe s'est associé pour l'occasion au groupe allemand WPD Offshore et concourt avec des éoliennes du fleuron français Alstom tandis que GDF Suez s'est associé à Neoen Marine et au groupe portugais EDP Renouvelables.

Aux premières estimations, GDF Suez aurait les faveurs du ministère de l'Ecologie de Ségolène Royal.

Le président de la Région Haute-Normandie Nicolas Mayer-Rossignol a récemment rappelé l'importance économique de l'éolien en mer pour la Région. Outre l'aspect écologique du projet, l'éolien en mer pourrait permettre la création de 700 emplois à terme dans la région. Des formations préparent déjà au travail dans le secteur de l'éolien marin. Le Petit-Quevilly a ouvert par exemple un bac pro début 2014.