Génération Ciné du 31 août 2010

Vous le savez, Alain Corneau est décédé dans la nuit de dimanche à lundi, on lui doit des films comme « Tout les matins du monde » dans lequel Guillaume & Gérard Depardieu jouaient le même personnage, un chef d’½uvre récompensé par 7 César, le film policier « le Cousin » avec Alain Chabat et Patrick Timsit, « Le Prince du Pacifique » et il y’a quinze jours son film sortait au cinéma « Crime d’amour » avec Kritin Scott-Thomas et Ludivine Sagnier.

France 3 lui rend hommage ce soir avec l'un de ses films en seconde partie de soirée avec Patrick Deweare, Myriam Boyer , Marie Trintignant , Bernard Blier …

La société qui produit la sage Twilight au cinéma lance un grand concours afin de trouver le nom du 4ème volet de Twilight pour la France. Les meilleurs titres seront proposés à Stéphanie Meyer l’auteur de Twilight avec les producteurs, ils retiendront ensemble 5 noms qui seront soumis au vote du public sur internet.

Les américains ne vont pas nous rendre tout de suite notre Marion Cottillard, actuellement dans Inception aux côtés de Léonardo Di Caprio, la « frenchie » est pressenti pour incarner le rôle de la mère du fils de Batman…ou accrochez-vous Catwomen comme Michele Pfeiffer avant elle dans l’aventure réalisée par Tim Burton.

Mais les rumeurs ne s’arrêtent pas là en effet Léonardo Di Caprio & TomHanks sont préssentis pour jouer un ennemis de Batman.

Du côté du super-héros, aucun doute c’est Christian Bale qui remet la cape du justicier de Noting game.

Je vous propose de terminer avant le DVD de Kick Ass demain.

L’histoire d’un adolescent auquel personne ne porte t’attention et qui pour se faire remarquer va se déguiser en super-héros et va donc être confrontés a de vrais ennemis