Découvrez "Voyage en Glucosie" au CHU de Caen

Delphine Arduini a 32 ans et elle est diabétique. Mais elle a voulu montrer que la vie ne s'arrête pas quand on a cette maladie contraignante. Elle a parcouru avec son mari 123 000 km en avion, en bateau, en 4 roues, en 3 roues, en 2 roues, à pieds, à cheval, à dos d’éléphant, de chameau, de lama...

Cette expo photo est à découvrir depuis aujourd'hui et jusqu'au 10 septembre. Elle est située dans le hall d'accueil du FEH (bâtiment Femmes, enfants, hématologie) du CHU de Caen.



Pour en savoir plus sur l'expo RDV sur http://www.voyageenglucosie.com/index.php et pour en savoir plus sur le diabète, découvrez une association qui organise plein de projets: http://planete-insuline.com/

