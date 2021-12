Elections européennes : David Margueritte repart en campagne

A peine les élections municipales terminées et les conseils installés, voici déjà une nouvelle campagne à mener pour David Margueritte. Celui qui a obtenu 48% des suffrages exprimés au second tour des élections municipales à Cherbourg sera candidat sur la liste UMP de la circonscription "Grand Nord-Ouest", dont la tête de liste est Jérôme Lavrilleux, directeur de cabinet de Jean-François Copé.

"Une reconnaissance"

"Il m'a contacté il y a quelques jours pour me le proposer, je ne l'ai en aucun cas demandé. Je vois cette proposition comme une reconnaissance de notre engagement et de nos résultats obtenus lors des élections municipales. C'est important de pouvoir porter les enjeux d'un territoire, imbriqués avec l'Union Européenne, sur les sujets de la défense, de l'énergie" :

David Margueritte espère aussi que sa présence sur cette liste européenne décidera certains électeurs du Cotentin à se prononcer, lors de ce scrutin pour lequel la participation s'annonce minime. Le candidat UMP sait que la tâche sera difficile dans le Nord-Ouest, face à la candidate emblématique du Front National, Marine Le Pen.

"Une voix nationale constructive"

"Nous rassemblons des personnalités qui sont très favorables à la construction européenne mais aussi celles qui considèrent qu'il faut la réorienter, comme moi, protéger nos frontières, faire entendre une voix nationale constructive, et non pas une voix qui voudrait tout détruire et remettre en cause les institutions. J'aspire à porter une voix patriote et gaulliste dans cette circonscription" :

La liste UMP comptera une seconde candidate originaire de la Manche : Nadège Delafosse, maire-adjointe à Coutances.