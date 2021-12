Deux feux de maisons d'habitation dans la Manche ce jeudi après midi

A Juilley, le feu a détruit la toiture et les combles d’une maison un peu avant 13h. Les deux occupants, incommodés par les fumées ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers. Ils ont ensuite été relogés chez des amis. 19 sapeurs-pompiers mobilisés.

Un peu plus tard dans l'après-midi, vers 15h, à Jullouville, un incendie s’est déclaré dans le sous-sol d’une maison, après un dysfonctionnement électrique. Ici, un couple et ses deux enfants en bas-ages ont également été relogés. 19 sapeurs-pompiers ont été déployés sur cet incendie.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire