Sortir dans la Manche: mercredi 30 avril

Samedi et dimanche, Cherbourg accueille « l'odyssée du jeu vidéo ». Tout un week-end de jeux mais aussi d'histoire du jeu vidéo. Rendez-vous pour toutes les générations à la salle des fêtes de Cherbourg samedi à partir de 9h30 et dimanche de 10h à 17h. Toutes les infos sont sur odyssedujeuvideo.fr







Après-midi cinéfilou au méga CGR de Cherbourg. A 15h, venez voir « Capelito et ses amis ». Capelito revient entouré de tous ses amis dans huit nouvelles histoires inédites et pleines de surprises. Retrouvez ce cher champignon, un film à voir à partir de 2 ans. A L'ISSUE DE LA SEANCE, UN GOUTER EST OFFERT AUX ENFANTS









Concert métal ce mercredi soir avec Headcharger et ODB. Headcharger a été créé en 97 à Caen. Leur musique est variée, mélange détonant de métal, de hardcore et de rock n’ roll,

ODB Première partie ;

Old Demons’Back s’oriente sur des reprises des tubes des grands groupes Metal des années 80-90 et 2000. Rendez vous à la salle du Vox à Chebourg à 20h45. Plus d'infos sur tendanceouest.com