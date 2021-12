Cambremer : Festival des AOC et AOP en Normandie

Pour fêter cette année anniversaire, la Norvège est à l'honneur. Sur place : marché des AOC/AOP, ateliers du goût, ateliers cuisine, ateliers de l'info, ateliers enfants, moments d'échange et randonnée.



Samedi et dimanche, de 10h à 18h, venez découvrir et rencontrer les producteurs de produits norvégiens, qui ont fait un long voyage tout spécialement pour venir à Cambremer. Produits Norvégiens… Oui, mais pas que ! Les fromages de Suisse, de Franche-Comté et d’Auvergne. Egalement, les produits AOP de Midi-Pyrénées et d’Italie, les oignons de Roscoff, le Rhum de Martinique et seront à nouveau présents les produits AOP de Normandie.



Accès à la manifestation : 4€ / voiture qui donnent droit à une place de parking et à un verre passeport pour des dégustations, à consommer avec modération.



Ecoutez, Yves Jacob, Directeur de Pays d'Auge Expansion et membre du comité de pilotage des Rencontres de Cambremer.

