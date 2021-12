The Voice Tour : Découvrez les 8 finalistes qui partiront en tournée !

Succès phénoménal pour The Voice avec plus de 200 000 spectateurs lors des tournées précédentes, et des audiences record de l’émission pour cette troisième édition sur TF1. « The Voice Tour » repart en tournée. Les 8 plus belles voix de la nouvelle saison se produiront sur scène pour une série de 24 concerts exceptionnels ! Les talents qui participeront à The Voice Tour 2014, sont ceux qui se sont qualifiés ce samedi 26 avril pour la demi-finale de la compétition :

Elodie et Kendji (talents de Mika),

Igit et Maximilien Philippe (talents de Garou),

Manon et Amir (talents de Jenifer),

Stacey King et Wesley (talents de Florent Pagny).

Les talents reprendront sur scène les chansons les plus marquantes qui ont été interprétées tout au long de l’aventure « The Voice – La plus belle voix », pendant deux heures de concert.