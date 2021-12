Sortir dans la Manche: mardi 29 avril

Chaque année le Maunakea Skim Club organise des initiation au skimboard.

Un sport d'eau que l'on pratique en bord de mer avec une petite planche en bois ou en epoxy. Prochaine session mardi à 14h et mercredi à 10h30 à la cale du centre à Agon Coutainville. Retrouvez toutes les infos sur www.maunakea.fr





Ce mardi soir à 20h30, Projection du film A CIEL OUVERT en présence de la réalisatrice Mariana Otero au Cinéma Le Long-courT - Coutances

Alysson observe son corps avec méfiance. Evanne s'étourdit jusqu'à la chute. Amina ne parvient pas à faire sortir les mots de sa bouche. À la frontière franco-belge, existe un lieu hors du commun qui prend en charge ces enfants psychiquement et socialement en difficulté. Jour après jour, les adultes essaient de comprendre l'énigme que représente chacun d'eux et inventent, au cas par cas, sans jamais rien leur imposer, des solutions qui les aideront à vivre apaisés.





Jusqu'au 6 juin, le Totem à Equeurdreville accueille une exposition sur les super héros, ces héros fictifs que l’on retrouve principalement dans les comics ou dans leurs adaptations audiovisuelles et qui se distinguent souvent par leurs capacités hors du commun… Sont exposées les créations de deux illustrateurs locaux de renommée Nathaniel Legendre et Eddy Maurice.

A découvrir aussi les super-héros imaginés et réalisés par les jeunes participants aux ateliers Bandes Dessinées animés par les membres de l’association « Boudiou designs » chaque mercredi soir au Totem. Plus en savoir plus ou participer, n’hésitez pas à vous renseigner auprès du Totem.