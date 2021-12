Deux Caennais au championnat de France de squash

Ne leur dites pas que le squash est un sport “mineur”. “Nous en parlons bien moins que le football ou le basket, mais le numéro un mondial est un Français en la personne de Grégory Gaultier”, rappelle Philippe Bronnec, licencié au Club Prairie Squash de Caen, basé à Louvigny. Avec son compère, Arnaud Couillard, ils participent au championnat de France vétérans du jeudi 1er au dimanche 4 mai, à Bordeaux.

La Normandie d’abord

Dans la catégorie des 40-44 ans, le second aura fort à faire avec des adversaires présents dans le Top 15 français. “Je vise tout de même la première moitié de tableau”, assure-t-il. “C’est un honneur de participer à ce tournoi national et de représenter la Normandie car ce n’est pas tous les ans que nous sommes qualifiés”, indique Philippe Bronnec. Dans sa catégorie des 50-54 ans, il aura sur sa route trois anciens champions de France et un vice-champion du monde. “J’espère modestement terminer dans les trois premiers quarts.”

La présence des deux Caennais à ce championnat de France ne sera pas sans servir de vitrine à leur club dont le nombre d’adhérents ne cesse de croître de façon spectaculaire : 61 en 2013, 290 cette année.