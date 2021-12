14488. 70e: un dispositif de sécurité drastique mis en place à Ouistreham

Ce matin, la municipalité a dévoilé tout le dispositif de sécurité qui sera mis en place pour les commémorations du 70ème. Ouistreham se prépare a recevoir plus d'une quinzaine de chefs d'états. La zone de sécurité mis en place par la préfecture pour les accueillir s'étend sur plus de 87km le long des côtes. Elle comprend 145 communes et concerne près de 130 000 habitants.