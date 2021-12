76540. Rugby : la montée à portée d'essais

Malgré une rencontre remportée face à Compiègne (51-13), les Rouennais terminent à la 2e place, derrière Strasbourg. Avec un nombre de points équivalent, les Alsaciens qui terminent 1er grâce à un nombre inférieur de cartons reçus.

La fédérale 1 en vue

“Il y a eu quelques erreurs mais le match a bien été géré face à une équipe de Compiègne qui a fait un très beau match. On est monté en puissance. On a remarquablement géré la fin de match, sans jamais paniquer. C’est un match parfait stratégiquement”, a déclaré le président Marc-Antoine Troletti à la fin du match. Un président qui a déjà la tête aux play-off. “C’est l’aboutissement de la saison. Physiquement, nous sommes prêts, la différence se fera sur le mental.Richard Hill va jouer un rôle essentiel”.

En 1/16 de finale, Rouen affrontera le 3e de la poule 2 en match aller-retour le 4 mai puis le 11 mai à Mermoz. En cas de succès, ils seront opposés au vainqueur du match entre le 1er et le 4e de cette même poule. Si les joueurs de Richard Hill réussissent à passer le stade des 1/8 de finale, ils seront officiellement promus en fédérale 1.