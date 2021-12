76540. Vente-privée.com s'attaque à Rouen

Ce concept de ventes événementielles en ligne, qui propose des réductions jusqu’à -70%, séduit de plus en plus. Rosedeal, le système de deal du site Vente-privée.com a décidé de lancer un partenariat avec la ville de Rouen. Il met en place un système de bon d’achat mis en vente pour la marque mais qui est à dépenser directement dans la boutique. Le principe est simple : toucher toutes les enseignes de distributions. “Nous sommes convaincus qu’il n’y a pas d’opposition entre commerce et e-commerce, explique Sylvain Bouju, directeur de l’entité Rosedeal. Le comportement du shopper a changé et internet peut amener du trafic. Nous mettons donc notre audience au service du commerce de proximité”. Si Rouen n’est pas pionnière, ce partenariat n’a été mis en place que dans quelques villes de France jusqu’à présent. Environ trente commerçants ont déjà accepté le partenariat et la liste n’est pas définitive.

“Rouen possède un maillage de commerces assez dense avec 120 000 membres du site qui sont Rouennais”. Une terre à conquérir en somme. Si aucune date officielle n’est indiquée, la vente devrait démarrer début mai. Tous à vos écrans.