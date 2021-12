Soirée étudiante : Le Week End Commence Ici débarque au Cargö à Caen format XL

C'est l'événement musical de cette fin avril : le retour, en format XL, de la soirée la plus trémoussante de l'année au Cargö ! "Le week-end commence ici" : un concentré de musiques old school, rock, soul ou garage, et pour la première fois dans les deux salles du Cargö.

Plus de 15 Djs, 3 lives seront au menu de cette soirée sur les 1000 m² des deux salles du Cargö. Offre spéciale pour les étudiants : un billet acheté = un billet offert. Tarif : Entre 10 et 15€. Organisé par l'association Crazy Kids et Happy Daymon, écoutez Laurence nous en dire plus sur cet événement au micro Tendance Ouest d'Ilias.