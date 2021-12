Sortir dans la Manche : mercredi 23 avril

Le 3ème salon de l'emploi et de l'alternance se déroule ce mercredi à la salle marcel hélie de Coutances. Etudiants ou à la recherche d'un emploi, rendez-vous de 14h à 17h30 à la salle Marcle Hélie. Venez munis d'un CV.





Un enquête policière est proposée aux enfants ce mercredi et celui de la semaine prochaine à Agon Coutainville ; Enfilez vos vêtements de détectives et venez résoudre une mystérieuse affaire. C'est à 14h à l'espace culturel d'Agon. Réservation obligatoire, tarif à 5€.





Ce mercredi après-midi, rendez-vous au planétarium Ludiver dans le cotentin. Animation dans le cadre de l'opération "Au printemps, la Normandie se découvre" ;

L'EAU DYSSEE : Expériences autour de l'eau, soyez acteur !

Pour tout public, de 14h à 18h . Il y a aussi une séance de planétarium à 15h. Plus d'infos sur www.ludiver.com