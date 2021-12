Sortir dans l'Orne : mardi 22 avril

A partir de demain mercredi et jusqu'au 3 mai, c'est le festival les Andain'ries dans l'Orne, c'est un festival d'humour avec de nombreux spectacles proposés comme celui d'Anne Roumanoff et ses chéris. Infos sur www.lesandainries.fr





Ce mardi soir à Mortagne au Perche, Flamenco avec le spectacle AFECTOS. "Afectos" (sentiments) ou comment décrire ce que l'on ne voit pas? Ce concert de danse et de chant fait résonner la fragilité de l'existence et fait vibrer les sentiments à travers le silence, les vibrations, la voix et le corps. Sur le plateau dépouillé, La Molina et La Tremendita sont accompagnées par le contrebassiste Pablo Martin. Ici, pas de froufrou ni de robe à pois, la bailaora révolutionne la danse en petite tenue... boxer, collant et soutien-gorge. De la rage à la délicatesse, la jeune femme offre une relecture radicale de cet art chorégraphique sans perdre de vue le flamenco originel. Sensuelle, incisive, nourrie de modernité, elle repousse les limites du genre pa r des usages inhabituels de son corps et conquiert ses adeptes bien au-delà du monde des aficionados. C'est à 20h30 au carré du perche.





Ce mardi soir, l'opération Europajazz au lycée s'arrête à celui de Marguerite de Navarre à Alençon. Les lycéens et les amateurs de jazz pourront venir pour écouter SINGLE ROOM . Emilie Lesbros voix / Rafaelle Rinaudo harpe électrique. Ce nouveau projet « Single Room », c’est de la poésie sonore brute qui se joue des styles et des codes (de la Pop à la Musique Improvisée !). Un duo qui offre un « chant » spontané, riche de trouvailles sonores inventées dans l’instant, deux fées qui n’ont pas besoin de baguette magique pour nous enchanter ! C'est à 20h30 .