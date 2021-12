76540. Rouen : ils déplacent une maison de 4,65m

En 2012, un permis de construire a été déposé – modifié fin 2013 - pour la réalisation d’un hôtel 4 étoiles Radisson Blue, au 6-8 rue du Donjon, près de la Tour Jeanne d’Arc.

L’hôtel s’étend sur plusieurs parcelles, dont l’une occupée par un garage, qui sera totalement démoli. Une maison historique de 1915, est adossée au garage. Le permis de construire propose un déplacement pur et simple : “Pour des raisons de préservation du patrimoine, nous avons pris le parti de démolir cette maison et de la reconstruire à l’identique en la translatant au Sud-Ouest de 4,65 m.”

Raison avancée pour ce déménagement : “Les graves pathologies structurelles” dont souffre la construction. Le permis de construire prévoit que “chaque pierre sera répertoriée par un géomètre et remontée par une entreprise spécialisée”. L’hôtel devrait ouvrir fin 2015.