Papillons de nuit : c'est complet pour le vendredi

Le succès de l'édition 2014 du festival "Papillons de nuit" à Saint-Laurent-de-Cuves, s'annonce total. Depuis quelques semaines déjà, les Pass 3 jours et 2 jours étaient épuisés. Sachez qu'il n'y a désormais plus de places à vendre pour la soirée d'ouverture du vendredi 6 juin. Seuls les billets pour le samedi et le dimanche restent disponibles à la vente.