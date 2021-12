Un distributeur de billets dévalisé en pleine rue ce midi à Caen

La scène a été vu par de nombreux passants, peu de temps avant midi, ce mercredi 16 avril dans la rue de Bernières, un lieu très fréquenté proche du port de Caen : un véhicule utilitaire a été précipité sur la porte blindée donnant accès au local technique du distributeur à billets de la Société générale. Plusieurs personnes, "au moins deux" selon le chef de l'antenne de la Police judiciaire, ont ensuite fait irruption et ont emporté "la plus grande partie de la recette" de la machine. "Les faits ont été rapides et très spectaculaires", témoigne le chef de police. "Vu le lieu et l'heure de l'opération, il fallait que les voleurs aient particulièrement bien préparé l'affaire", relevait aussi sur place le directeur régionale de la banque touchée.

Malgré ce lieu très fréquenté et la présence d'une personne sur les lieux du méfait, aucun blessé n'est à déplorer, même si plusieurs témoins ont été choqués. Pour l'heure, le montant du préjudice n'est pas connu. Les auditions des témoins ont d'ores et déjà démarré et l'enquête est lancée.

