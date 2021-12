76540. L'ancien président du FC Rouen relance la machine judiciaire

Lors du passage de Thierry Granturco à la présidence du FC Rouen, le club et ses actionnaires avaient intenté une procédure judiciaire visant la présencede de Pascal Darmon à qui ils demandaient réparation du préjudice subi. L'ancien président est suspecté d'abus de biens sociaux et d'escroquerie, notamment pour le paiement de frais personnels par le club et de dissimulation de dettes du club.

Cette fois, Thierry Granturco se porte partie civile en son nom propre. Actuellement, Pascal Darmon est en liberté sous contrôle judiciaire avec interdiction de s'approcher des autres protagonistes de l'affaire. La présumée escroquerie a coûté cher au club haut-normand : en juillet 2013, la Direction Nationale du COntrôle et de Gestion de la Ligue de Football Professionnel avait confirmé l'exclusion du club des championnats nationaux. Aujourd'hui, le club végète en Division d'Honneur, le 6e échelon français.