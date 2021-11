Le challenge d'Ulysse ce week-end à Granville

Le programme du Vendredi 20 août:

Ouverture des portes du bassin de commerce de 15h50 à 18h50. pm 17h25 coef 46.

-10h30 ouverture du village.

-10h30 briefing skippers au Yacht Club de Granville.

-11h00 à 13h00 visite des bateaux au profit de la SNSM.

-15h15 largage des aussières et stand by dans le bassin pour sortir le plus vite possible.

Envoi des voiles basses ou plus en attendant.

-16h15 début de la procédure de départ.

-18h35 retour dans le bassin de commerce.

-20h00 apéritif et repas des équipages.

Le programme du Samedi 21 août:

Ouverture des portes du bassin de commerce de 16h50 à 19h50. pm 18h22 coef 57.

-10h30 ouverture du village.

-11h00 à 13h00 visite des bateaux au profit de la SNSM.

-15h15 largage des aussières et stand by dans le bassin pour sortir le plus vite possible.

Envoi des voiles basses ou plus en attendant.

-17h15 début de la procédure de départ.

-19h35 retour dans le bassin de commerce.

-20h30 remise des prix au Yacht Club de Granville.

Le programme du Dimanche 22 août:

Ouverture des portes du bassin de commerce de 17h25 à 20h25 pm19H06 Coef 62.

-17h00 départ des bateaux.



Interview de l'organisateur

Comment est né le challenge d'ulysse ? La réponse d'Alexandre Lozouet skipper du lys Noir et organisateur de l'événement.