Un trafiquant arrêté à Rouen

Il est 15h lorsque la brigade des stupéfiants de la sûreté départementale intervient au domicile d'un jeune né en 1992 rue Saint-André à Rouen accompagnée d'un chien spécialisé dans la recherche de stupéfiants.

Le chien repère rapidement la résine de cannabis que l'homme conserve chez lui. Il reconnaît l'usage et la détention d'herbe. 50g ainsi que 4 plants et du matériel de culture ont été retrouvés chez lui. Il a affirmé qu'il s'agissait de sa première culture et que l'herbe provient d'un achat destiné à sa consommation et à la revente.

L'étudiant a été placé en garde à vue et comparaîtra sur reconnaissance préalable de culpabilité le 10 juin.